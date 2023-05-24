Fatih Karagümrük'te Andrea Pirlo dönemi sona erdi
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, gelecek sezon teknik direktör Andrea Pirlo ile çalışılmayacağını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te, önemli bir gelişme yaşandı.
İstanbul temsilcisi teknik direktör Andrea Pirlo ile yollarını ayırma kararı aldı.
Andrea Pirlo
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde:
"Sayın Adrea Pirlo ve teknik ekibi ile önümüzdeki sene devam edemeyeceğimiz gerekçesiyle kendisine ve ekibine geleceklerini planlamaları için sezon sonuna kadar izin verdik.
Kulübümüz bu süreci en etkili şekilde kullanarak, öncelikle kalan üç maçını da kazanmak için çalışacak ve aynı zamanda yeni sezon için en doğru planlamayı yapacaktır.
Andrea ile geçirdiğimiz bir sezondan dolayı çok mutlu olduğumuzu belirtir ve kulübümüze kattıklarından dolayı teşekkür eder, gelecekte ona ve ekibine başarılar dileriz"
36 MAÇTA 13 GALİBİYET
Geçen yıl haziran ayında kırmızı-siyahlı takımın başına geçen 44 yaşındaki Pirlo, çıktığı 36 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.
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