Andreas Cornelius, Kopenhag'a dönüyor!
Trabzonspor'un Danimarkalı forveti Andreas Cornelius ülkesinin takımı Kopenhag'a dönmeye hazırlanıyor.
Trabzonspor'da Danimarkalı futbolcu Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a dönüyor.
NTV Spor'un haberine göre Danimarka ekibi, 29 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor ile anlaşma aşamasına geldi.
Trabzonspor'un geçen yaz Parma'dan transfer ettiği Cornelius'un bordo-mavili kulüple 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Geçen sezon Trabzonspor'un şampiyonluğuna 15 golle katkı yapan Andreas Cornelius, bu sezon da 7 resmi maçta 3 kez fileleri havalandırdı.
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