Spor yorumcuları Konyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi
Hilmi Türkay | CUMHURİYET: Fenerbahçe, Konyaspor karşısında çok ders çıkaracağı bir maç oynadı. Jesus’un sürekli değişen ilk 11’lerinin, dizilişte taşları yerinden oynatmasının, bu mücadelede balans ayarının bozulmasına yol açtığı açık. Sarı-Lacivertliler, alışılmışın aksine pozisyon üretemedi, ön alanda baskı yapamadı, organize olamadı, topu ayağında tutamadı. Fenerbahçe, Valencia kırmızı kart görene kadar olan 22 dakikalık bölümde 11’e 11 giden maçta da etkisizdi. 10 kişi kalınca yapılan değişikliklerle hepten denge bozuldu. Konyasporlu Adil’in kırmızı kartı sonrası iki takımın 10’a 10 olduğu kısımda da Sarı-Lacivertliler ışık vermedi, üretkenlikten uzaktı, üstüne bir de gol yedi. Bu mağlubiyet gösterdi ki bazı futbolcular kesinlikle Fenerbahçe’nin kalitesinde ve seviyesinde isimler değil. Kötü oynayabilirsiniz, formsuz olabilirsiniz ancak vurdumduymaz tavırlar Sarı-Lacivertli formayı giyen hiçbir futbolcuya yakışmaz. İrfan Can ile Ferdi’nin bir serbest vuruş sırasında yaşadığı anlaşmazlık sonrası birbirine gösterdiği tepki, konsantrasyondan ne kadar uzak olduklarının göstergesi. Böyle nasıl maç kazanacaksınız?
Gelelim hakem Arda Kardeşler’in Valencia’ya gösterdiği kırmızı karta... Bence ağır bir karardı. F.Bahçeli oyuncuya ilk hareketi yapan Konyasporlu Adil... Valencia, rakibine tekme atmıyor, vurmuyor. Sarı kartlık pozisyonda direkt kırmızı çıktı, VAR karışmadı bile... Konyaspor’a haksızlık yapmayalım, İlhan Palut ve öğrencileri F.Bahçe’yi iyi analiz etmiş. Sabırlı oyunla 3 puanı aldılar.
Mehmet Demirkol | FANATİK: İlk 3 dakikada 3 kez ofsayta düşürdüler rakibi. İlk yarı boyunca ise biri avantaja bırakılan 8 korner. Bu plan Konya için işlemedi. İlk yarı iki takım için toplam 0.22 xG ile bitti. 4’lüye dönüş, İrfan ve Osayi’nin oyuna girişi biraz daha öne çıkma niyeti olan ve ileride top tutmak isteyen bir konuk ekip demekti. Ama Serdar Dursun iyi olmayınca istediklerini yapamadılar.
Serdar Ali Çelikler | HABERTÜRK: Fener eksilince Jorge Jesus 4-4-1'e döndü ve Serdar Dursun'u önde top tutsun diye aldı. 2. yarıya da yine doğru hamleler yaptı. Sol beke çekilmek zorunda kalan Lincoln yerine Ferdi sol beke geçti. Osayi de sağ beke. İrfan da Emre Mor yerine alındı. Mantık biraz daha fazla topa sahip olmaktı. Osayi bir akında Adil'i attırınca iki takım da 10 kişi kaldı. Sonra tuhaf bir şekilde; o zamana kadar iyi oynayan, dikkatli oynayan Fenerbahçe herhalde fazla rahatlıktan kötü oynamaya başladı. 10'a 10'da yine Konya iyiydi.
"ŞIMARIKLIK!"
Sezon başından beri F.Bahçe'nin verdiği mesaj; direkt rakip kaleye oynayıp, mümkün olduğunca çok pozisyona girip, tempoyu yüksek tutup, keyif veren bir oyunla kazan... Valencia'nın kırmızısı, eksik kalmak maçın kendi hikayesinde yer alacak ama 11 kişi oynarken de rakip kaleye şutun yoktu. Bir türlü anlam veremediğim üçlü (ya da beşli) defans kurgusundan hedefleri bazı maçlarda çalışacak Jesus'un. Ama sağ ve sol bekin orijinal değilse, bu düzenin zayıf karnı kanatları rakibe veriyorsun. Konyaspor'un en büyük silahının rakip analizi olduğu, kritik noktada çıkacak hatanın peşinde sabırla dolaştığını anlayamamış Kurt Hoca.
Uğur Meleke | HÜRRİYET: Dün saat 19’da bana Eskişehir’de oynanacak Konya-Fenerbahçe maçının nasıl geçmesini beklediğimi sorsanız, kıran kırana, eğlenceli, gollü bir müsabaka olurdu öngörüm... Olmadı. Çünkü saha adeta iki teknik adamın deneysel işler yaptığı bir laboratuvar hüviyetine dönüştü bir noktadan sonra. Sadece 22 dakika NŞA (normal şartlar altında) idi ortam. Sonraki yarım saat 11’e 10, son kırkta da 10’a 10 deneyini izledik iki antrenörün.
11’e 11 oynanan ilk 22 dakikada pozisyon yoktu, iki hocanın birbirini karşılıklı tarttığı bir müsabaka vardı sahada. Fenerbahçe’nin savunmasının çok öne çıktığını bilen Palut, defans arkasına uzun top talimatı vermiş. Ancak Szalai liderliğindeki Fenerbahçe savunması dengeyi hiç yitirmeyince 5 kez ofsayta düştü Konya bu bölümde.
Video Haberler
- Canlı yayında kedi tokadı viral oldu
- Babacan ve yurttaş arasında güldüren diyalog
- Çıldır Gölü'nü mekan tuttular
- Tüm birikimi 1 saatte gitti
- 130 yavru dünyaya geldi
- Sağanak yağmur altında şampuanla duş aldı
- Türk Yıldızları gösterileriyle nefesleri kesti
- Defineciler tarihi kilisede kazmadık yer bırakmadı.
- İstanbul'da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamın hedefinde kadınlar ve çocuklar var
- Nihal Olçok'tan Sedat Peker'e ilginç mesaj
- Ünsal Ban yurtdışına kaçarken yakalandı!
- CHP'den suç duyurusu
- AKP'ye İstanbul ve Ankara'dan büyük şok
- 'Yarın 30 Ağustos...'
- Taşkesenlioğlu’nun eşi Ünsal Ban, Peker’i doğruladı
- İlkay Akkaya konserine kaymakamlık yasağı
- Mine Tozlu Sineren'den açıklama
- Gülşen cezaevinden çıktı