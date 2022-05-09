Andreas Cornelius'tan Şampiyonlar Ligi itirafı!
Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius, şampiyonlukla ilgili ülkesinin basınına konuştu. Cornelius, "Kutlamalardaki coşku inanılmazdı. Şehirde kahraman gibiyiz. Tarihi bir şampiyonluk kazandık" dedi.
Trabzonspor'da ikinci baharını yaşayan Andreas Cornelius, attığı 15 golle şampiyonlukta kilit rol oynadı. Danimarka basınına açıklamalarda bulunan 29 yaşındaki forvet, Şampiyonlar Ligi hakkında konuştu.
"İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI"
Andreas Cornelius "En başından beri hocamız bizi şampiyonluğa motive etti. Maç kazandıkça, hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu gördük. Özellikle İstanbul'daki rakiplerimize karşı aldığımız galibiyetlerin yeri farklıydı. 38 yıllık hasreti bitirmek için tüm takım savaştık ve başardık. Kutlamalardaki coşku inanılmazdı. Şehirde kahraman gibiyiz. Tarihi bir şampiyonluk kazandık" dedi.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANIM VAR"
Hollanda ve İtalya'dan pek çok kulübün takibinde olan Cornelius, Trabzonspor'da devam edeceğini söyledi. Danimarkalı yıldız şöyle devam etti:
"Müthiş bir takımız ve burada ne kadar değerli olduğumu hissettiriyorlar. Başarımın sırrı, takım organizasyonu. Önemli oyunculara sahibiz. Trabzonspor'da mutluyum ve 3 yıl daha sözleşmem var. Burada kalacağım. Yaz tatilinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için büyük heyecan duyuyorum"
Video Haberler
- İstanbul'da dev şölen
- Afyonkarahisar alevlere teslim: 15 iş yeri kül oldu
- Çin'de kırmızı gökyüzü
- Dönercilerin yer kavgası: 1'i ağır 2 yaralı
- 25 kilometre süren kovalamaca polis barikatında bitti
- Peker: 'Bir hamle yapacağız'
- 'Katil oldum' diye gözyaşı döktü
- Müzik grubu solisti trafik kazasında hayatını kaybetti
- Hande Yener geri adım atmadı!
- Tekirdağ'da fabrikada yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Seni perişan ederim Melih'
- 'Tek kaçış yolu...'
- Nagehan Alçı'dan yeni 'açıklama'
- Bülent Turan: 'Bu bir geri zekalılıktır'
- 'Beğen'mek suç oldu!
- AKP'nin 'kahramanı' Fethullahçı çıktı
- Kirlilik alarmı! Okullar tatil edildi
- 'Konu bizler değiliz!'
- Ahmet Nur Çebi'den 'Ali Koç' çıkışı
- TRT 'Netflix'in alternatifi'ni yapacak