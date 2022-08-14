Andreas Hanche-Olsen kimdir, kaç yaşında? Andreas Hanche-Olsen hangi takımlarda oynadı?
Galatasaray'ın Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.
17 Ocak 1997 Norveç doğumlu Andreas Hanche Olsen futbola Stabæk alt yapısında başladı. 26 Kasım 2015'te Hanche-Olsen, Stabæk ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Eski kaptan Morten Morisbak Skjønsberg emekli olduktan sonra 2018 sezonu öncesinde kaptan seçildi .Olsen, 2020 yazında Belçika temsilcisi Gent'e 800 bin Euro’ya transfer oldu ve 2023'e kadar sözleşme imzaladı.
ANDREAS HANCHE-OLSEN GALATASARAY'A MI GELİYOR?
İddiaya göre sarı-kırmızılılar Gent forması giyen Andreas Hanche-Olsen ile anlaşmak üzere. Sarı-kırmızılılar, Belçika Ligi takımlarından Gent formasını giyen Andreas Hanche-Olsen'in transfer görüşmelerinde büyük oranda mesafe kat etti.
Görüşmelerde sona yaklaşan Galatasaray, Norveçli ismi önümüzdeki hafta ortasında İstanbul'a getirmek istiyor.
ANDREAS HANCHE-OLSEN İSTATİSTİĞİ
Andreas Hanche-Olsen Gent formasıyla geçen sezon 55 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
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