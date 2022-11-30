Andres Balanta kimdir? Andres Balanta neden hayatını kaybetti?

Arjantin'in Atletico Tucuman takımında forma giyen Kolombiyalı Andres Balanta hayatını kaybetti. Andres Balanta kimdir? Andres Balanta neden haytatını kaybetti?

cumhuriyet.com.tr
30 Kasım 2022 Çarşamba, 12:19
Andres Balanta kimdir? Andres Balanta neden hayatını kaybetti?
Abone Ol google-news

Arjantin ve Kolombiya, orta saha oyuncusu futbolcusu Andres Balanta'nın hayatını kaybetmesinin şokunu yaşıyor.

ANDRES BALANTA KİMDİR?

Andres Balanta 18 Ocak 2000 tarihinde Kolombiya'da doğdu. 2017 yılında Deportivo Cali takımında oynamaya başladı.  2017-2020 yılları arasında Kolombiya genç mili futbol takımı kadrosu'nda yer aldı. 2022 yılında Atlético Tucumán'a kiralandı.

 ANDRES BALANTA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

22 yaşındaki Balanta, takımının Dünya kupası nedeniyle verdiği iznin ardından ilk antrenmanına çıktı. Bir anda yere yığılan futbolcu hastaneye kaldırıldı

Kulübün verdiği bilgiye göre doktorlar 40 dakika boyunca kalp masajı yaparak Balanta'yı hayata döndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.


Andres Balanta Atletico Tucuman Futbolcu

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler