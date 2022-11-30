Andres Balanta kimdir? Andres Balanta neden hayatını kaybetti?
Arjantin'in Atletico Tucuman takımında forma giyen Kolombiyalı Andres Balanta hayatını kaybetti. Andres Balanta kimdir? Andres Balanta neden haytatını kaybetti?
Arjantin ve Kolombiya, orta saha oyuncusu futbolcusu Andres Balanta'nın hayatını kaybetmesinin şokunu yaşıyor.
ANDRES BALANTA KİMDİR?
Andres Balanta 18 Ocak 2000 tarihinde Kolombiya'da doğdu. 2017 yılında Deportivo Cali takımında oynamaya başladı. 2017-2020 yılları arasında Kolombiya genç mili futbol takımı kadrosu'nda yer aldı. 2022 yılında Atlético Tucumán'a kiralandı.
ANDRES BALANTA NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?
22 yaşındaki Balanta, takımının Dünya kupası nedeniyle verdiği iznin ardından ilk antrenmanına çıktı. Bir anda yere yığılan futbolcu hastaneye kaldırıldı
Kulübün verdiği bilgiye göre doktorlar 40 dakika boyunca kalp masajı yaparak Balanta'yı hayata döndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.
Video Haberler
- Burdur Gölü'nün tükenişi
- Kestanelerin sofralara yolculuğu başladı
- Hurda cihazların içinde altın arıyor
- El koyulan albino piton yeni yuvasında
- Korunmak için başladığı sporda milli takıma yükseldi
- Hayalindeki ‘School Bus’ ile dünya turuna çıkıyor
- 'Sıfır atık' projesine destek için 637 kilo kağıt topla
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
En Çok Okunan Haberler
-
- BAE'ye sürpriz ziyaret!
- Ege'de korkutan deprem: 16 saat arayla...
- Mide bulandıran öykü
- 'Taksiciye yalvaran köpek gibi hissediyorum'
- İBB Meclisi'nde Tevfik Göksu'ya zor soru
- 'Sayın Kılıçdaroğlu...'
- Sözleşmeli personel kadroya nasıl alınacak?
- Uzmanlar salgının 'en ağırı' diyerek uyardı
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP'den 'EYT düzenlemesi' açıklaması