22 yaşındaki Andres Balanta antrenmanda hayatını kaybetti

30 Kasım 2022 Çarşamba, 10:25

Arjantin ve Kolombiya, orta saha oyuncusu futbolcusu Andres Balanta'nın hayatını kaybetmesinin şokunu yaşıyor. 22 yaşındaki Atletico Tucuman futbolcusu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

22 yaşındaki Balanta, takımının Dünya kupası nedeniyle verdiği iznin ardından ilk antrenmanına çıktı. Bir anda yere yığılan futbolcu hastaneye kaldırıldı

40 DAKİKA HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR

Kulübün verdiği bilgiye göre doktorlar 40 dakika boyunca kalp masajı yaparak Balanta'yı hayata döndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.

Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta.



Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. pic.twitter.com/bwHWNrrk7h — Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022

ATLETİCO TUCUMAN: DERİNDEN YARALADI

Atletico Tucuman yöneticisi Ignacio Golobisky, basına yaptığı açıklamada, "Andres Balanta'nın ölümüyle ilgili sizi bilgilendirdiğimiz için üzgünüz. Bu kayıp hem bizi, hem taraftarları derinden yaraladı" dedi.

Kolombiya Futbol Federasyonu da sosyal medya hesabından Balanta'nın kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını açıkladı. Balanta, Endonezya'da düzenlenen 2019 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımı forması giymişti.