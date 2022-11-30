22 yaşındaki Andres Balanta antrenmanda hayatını kaybetti
Arjantin'in Atletico Tucuman takımında forma giyen Kolombiyalı Andres Balanta, antrenmanda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Arjantin ve Kolombiya, orta saha oyuncusu futbolcusu Andres Balanta'nın hayatını kaybetmesinin şokunu yaşıyor. 22 yaşındaki Atletico Tucuman futbolcusu, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.
22 yaşındaki Balanta, takımının Dünya kupası nedeniyle verdiği iznin ardından ilk antrenmanına çıktı. Bir anda yere yığılan futbolcu hastaneye kaldırıldı
40 DAKİKA HAYATA DÖNDÜRMEYE ÇALIŞTILAR
Kulübün verdiği bilgiye göre doktorlar 40 dakika boyunca kalp masajı yaparak Balanta'yı hayata döndürmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı.
Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta.— Atlético Tucumán (@ATOficial) November 29, 2022
Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. pic.twitter.com/bwHWNrrk7h
ATLETİCO TUCUMAN: DERİNDEN YARALADI
Atletico Tucuman yöneticisi Ignacio Golobisky, basına yaptığı açıklamada, "Andres Balanta'nın ölümüyle ilgili sizi bilgilendirdiğimiz için üzgünüz. Bu kayıp hem bizi, hem taraftarları derinden yaraladı" dedi.
Kolombiya Futbol Federasyonu da sosyal medya hesabından Balanta'nın kaybı nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını açıkladı. Balanta, Endonezya'da düzenlenen 2019 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Kolombiya milli takımı forması giymişti.
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