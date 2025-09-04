Andres Iniesta, ETFA Academy’yi ziyaret Etti

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden Andres Iniesta, Şampiyonlar Ligi finali öncesinde ETFA Academy’nin Almanya’daki merkezini ziyaret etti. Kariyeri boyunca Barcelona ve İspanya Milli Takımı ile sayısız başarıya imza atan Iniesta, genç futbolculara ilham veren bir buluşmada akademi çalışmalarını yerinde inceledi.

Ziyaret sırasında akademi öğrencileriyle bir araya gelen Iniesta, tecrübelerini paylaşarak genç sporculara önemli tavsiyelerde bulundu. ETFA Academy Genel Başkanı Sedat Aydemir, bu ziyaretin akademi için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

TRANSFER SEZONUNA ELEŞTİREL BAKIŞ

Aydemir, aynı zamanda yaz transfer dönemine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ve Galatasaray önderliğinde yapılan yüksek maliyetli transferlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekti:

“Daha az kaynak harcayarak aynı hedeflere gitmek mümkün. Bizim geliştirdiğimiz model, minimum harcama ile maksimum verimlilik üzerine kurulu. Ancak Türkiye’de kulüplerin bu transferler nedeniyle döviz bazlı borçlanması son derece riskli bir durum.”

AKADEMİ PROJELERİNDE DÜNYA MARKALARI

ETFA Academy’nin yalnızca Almanya merkezli bir proje olmadığını, aynı zamanda uluslararası ölçekte iş birlikleriyle büyüdüğünü belirten Aydemir şunları söyledi:

“Akademi projelerimizde dünyanın önde gelen futbol insanlarının rehberliğinden faydalanıyoruz. Iniesta gibi birçok dünya yıldızıyla iş birliği halinde olmaya devam edeceğiz.”

GELECEK VİZYONU

Aydemir, akademinin temel hedefini şöyle özetledi:

“Altyapıda akılcı yatırım, verimlilik ve sürdürülebilir başarı bizim ana ilkemiz. Futbolun geleceği için doğru kaynak kullanımı ve yenilikçi eğitim modelleri şart.”