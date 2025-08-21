Cumhuriyet Gazetesi Logo
Barcelona'dan Jules Kounde kararı: Resmen duyuruldu!

Barcelona'dan Jules Kounde kararı: Resmen duyuruldu!

21.08.2025 19:05:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Barcelona'dan Jules Kounde kararı: Resmen duyuruldu!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Barcelona, 26 yaşındaki Fransız oyuncu Jules Kounde ile yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki Fransız futbolcu, "Barcelona taraftarının kendisine her zaman iyi davrandığını belirterek "Bundan keyif alıyorum ve bunu takdir ediyorum. Umarım onlara daha fazla mutluluk getirebilirim" ifadelerini kullandı.

5 KUPA KAZANDI

Her sezon bir öncekinden daha iyi bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirten Kounde, "Kendimden çok şey bekliyorum. Birçok alanda gelişebiliriz ancak birini seçmem gerekirse daha az gol yememiz gerektiğini söylerdim" diye konuştu.

Barcelona'ya 2022'de Sevilla'dan transfer olan sağ bek, 2'şer İspanya La Liga, İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı.

Image

İlgili Konular: #barcelona #Sözleşme #jules kounde

İlgili Haberler

Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber!
Lewandowski'den Barcelona'ya kötü haber! İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, yıldız golcüsü Robert Lewandowski'nin sakatlandığını açıkladı.
Barcelona 9 kişi kalan Mallorca'ya acımadı!
Barcelona 9 kişi kalan Mallorca'ya acımadı! Barcelona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Mallorca'yı 3-0 mağlup etti.
Barcelona'dan Como karşısında gövde gösterisi!
Barcelona'dan Como karşısında gövde gösterisi! Joan Gamper Turnuvası finalinde Serie A temsilcisi Como ile karşılaşan Barcelona, Fermin Lopez ve Lamine Yamal'ın öne çıktığı maçta rakibini 5-0 mağlup etti. Yeni transfer Rashford da asistle katkı verdi.