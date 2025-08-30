Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye maçında yok: Barcelona'nın yıldızı kadrodan çıkarıldı

Türkiye maçında yok: Barcelona'nın yıldızı kadrodan çıkarıldı

30.08.2025 17:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Türkiye maçında yok: Barcelona'nın yıldızı kadrodan çıkarıldı

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye ile karşılaşacak İspanya Milli Takımı'nda Gavi, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

İspanya Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Gavi, FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan ve Türkiye maçları öncesinde sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

GAVI, TÜRKİYE MAÇINDA YOK

İspanya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

Barcelona Kulübü de Gavi'nin yarın Rayo Vallecano ile oynanacak lig maçında forma giymeyeceğini duyurdu.

Yıldız oyuncu, 2023 yılının kasım ayında da sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlanmış ve 11 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Gavi, bu sezon takımının ligde oynadığı Mallorca ve Levante maçlarında sonradan oyuna girmişti.

İspanya Milli Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 4 Eylül'de Bulgaristan ve 7 Eylül'de Türkiye ile deplasmanda karşılaşacak.

İlgili Konular: #a milli futbol takımı #İspanya #Gavi

İlgili Haberler

İspanya, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı!
İspanya, Türkiye maçı kadrosunu açıkladı! A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya, Bulgaristan ve Türkiye ile oynayacağı maçların aday kadrosunu duyurdu.
Portekiz-İspanya finalinde bir taraftar hayatını kaybetti!
Portekiz-İspanya finalinde bir taraftar hayatını kaybetti! Uluslar Ligi'nde Portekiz ile İspanya'nın karşılaştığı finalde üzücü bir olay yaşandı. Finalde tribünden düşün bir taraftar hayatını kaybetti.
A Milli Takım'ın İspanya ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı
A Milli Takım'ın İspanya ve Gürcistan maçlarının kadrosu açıklandı Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacağı İspanya ve Gürcistan maçlarının aday kadrosunu duyurdu.