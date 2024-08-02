Andy Murray tenise veda etti!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 10:36

Güncelleme: 02.08.2024 - 10:36

Paris 2024'te çift erkekler çeyrek final mücadelesinde Andy Murray ve Dan Evans, Taylor Fritz ve Tommy Paul ile karşı karşıya geldi.

Taylor Fritz ve Tommy Paul, mücadeleden 6-2 ve 6-4'lük skorla galip ayrıldı ve yarı finale yükseldi.

Olimpiyatlara veda eden Andy Murray, profesyonel Tenis kariyerini noktaladı.

Kariyerinde 2 olimpiyat altın madalyası bulunan Murray, "Kariyerimden, başarılarımdan ve spora kattıklarımdan dolayı gurur duyuyorum. Şu anda gerçekten mutluyum" dedi.

EMEKLİLİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Andy Murray, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Paris 2024'ün ardından emekli olacağını duyurmuştu.

Murray, "Son turnuvam için Paris'e geldim. Büyük Britanya takımı için yarışmak kariyerimin en unutulmaz anlarıydı ve bunu son kez yapabildiğim için gururluyum" ifadelerini kullanmıştı.

5 OLİMPİYAT 2 ALTIN MADALYA

Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında altın madalya kazandı. Murray, 2012 Londra Olimpiyatları'nda karışık çiftlerde de gümüş madalya elde etti.

37 yaşındaki tenisçi, kariyeri boyunca grand slamlerde Avustralya Açık ve Fransa Açık'ta şampiyonluk yaşayamadı. Wimbledon'ı 2 kez kazanan Murray, 2012'de Amerika Açık'ta şampiyon oldu.

Andy Murray, Paris 2024'le birlikte kariyerinde 5 kez olimpiyatlarda mücadele etti.