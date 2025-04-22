Ange Postecoglou sezon sonu Tottenham'a veda ediyor!
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi'ni kazansa dahi teknik direktör Ange Postecoglou ile sezon sonunda yollarını ayıracak.
İngiltere Premier Lig'de oldukça kötü bir sezon geçiren Tottenham, sezon sonunda vedaya hazırlanıyor.
Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, UEFA Avrupa Ligi'ni kazansa dahi teknik direktör Ange Postecoglou ile sezon sonunda yollarını ayıracak.
Tottenham'da Postecoglou yerine adayların Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola ve Fulham'ın çalıştırıcısı Marco Silva olduğu yazıldı.
Postecoglou yönetimindeki Tottenham, bu sezon Premier Lig'de 33 maç sonunda topladığı 37 puanla 16. sırada yer alıyor.
Tottenham, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde ise Bodo/Glimt ile final mücadelesi verecek.
Etiketler: #Ange Postecoglou #tottenham #İngiltere Premier Lig
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