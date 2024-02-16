Angel Di Maria, 90+8'de galibiyeti getirdi!
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Benfica, sahasında ağırladığı Toulouse'u Angel Di Maria'nın penaltı golleriyle devirdi.
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile başkanlığını Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin yaptığı Fransa temsilcisi Toulouse karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Benfica oldu.
Benfica, Angel Di Maria'nın 68. dakikada penaltıdan attığı golle taraftarının önünde 1-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Toulouse, 75. dakikada Mikkel Desler'in golüyle durumu 1-1 yaptı.
Maçın berabere olmasının ardından gol için son ana kadar baskıyı arttıran Benfica, 90+6. dakikada penaltı kazandı. Penaltıya sebep olan Christian Mawissa Elebi kırmızı kart gördü. Angel Di Maria, 90+8. dakikada yine penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Benfica'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.
Sahasında oynadığı ilk maçı kazanan Benfica, 22 Şubat'ta Toulouse ile Fransa'da karşılaşacak.
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