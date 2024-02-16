Angel Di Maria, 90+8'de galibiyeti getirdi!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Benfica, sahasında ağırladığı Toulouse'u Angel Di Maria'nın penaltı golleriyle devirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 09:30
Angel Di Maria, 90+8'de galibiyeti getirdi!
Abone Ol google-news

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile başkanlığını Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'nin yaptığı Fransa temsilcisi Toulouse karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Benfica oldu.

Benfica, Angel Di Maria'nın 68. dakikada penaltıdan attığı golle taraftarının önünde 1-0 öne geçti. Maçı bırakmayan Toulouse, 75. dakikada Mikkel Desler'in golüyle durumu 1-1 yaptı.

Göz Atın
Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Turu Prag'a bırakmayalım'

Okan Buruk'tan oyuncularına uyarı: 'Turu Prag'a bırakmayalım'
Son 48 saat... Galatasaray'ın transferde vakti daralıyor!

Son 48 saat... Galatasaray'ın transferde vakti daralıyor!

Maçın berabere olmasının ardından gol için son ana kadar baskıyı arttıran Benfica, 90+6. dakikada penaltı kazandı. Penaltıya sebep olan Christian Mawissa Elebi kırmızı kart gördü. Angel Di Maria, 90+8. dakikada yine penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Benfica'da maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı.

Sahasında oynadığı ilk maçı kazanan Benfica, 22 Şubat'ta Toulouse ile Fransa'da karşılaşacak.


Benfica haberleri toulouse haberleri uefa avrupa ligi haberleri

İlgili Haberler

Benfica'ya şampiyonluk yolunda Vitoria Guimaraes engeli!

Benfica'ya şampiyonluk yolunda Vitoria Guimaraes engeli!
Orkun Kökçü asist yaptı, Benfica 3 puana 2 golle ulaştı!

Orkun Kökçü asist yaptı, Benfica 3 puana 2 golle ulaştı!
Orkun Kökçü yıldızlaştı: Benfica deplasmanda rahat kazandı!

Orkun Kökçü yıldızlaştı: Benfica deplasmanda rahat kazandı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Meşrubat içti, nöbet geçirdi... Sebep: Çocukların gizli düşmanı!

Meşrubat içti, nöbet geçirdi... Sebep: Çocukların gizli düşmanı!
Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu

Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu
Yatak odanızı bu renkten uzak tutun!

Yatak odanızı bu renkten uzak tutun!
Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!

Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!
Felaket kapıda: İzmir tepesinde bomba gibi bekliyor!

Felaket kapıda: İzmir tepesinde bomba gibi bekliyor!
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…
Osmanlı'dan yadigar: Zerde tatlısı tarifi...

Osmanlı'dan yadigar: Zerde tatlısı tarifi...
Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…

Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…