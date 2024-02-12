Benfica'ya şampiyonluk yolunda Vitoria Guimaraes engeli!
Milli oyuncu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz 1. Futbol Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda karşılaştığı Vitoria Guimaraes ile 2-2 berabere kaldı.
Portekiz Premier Lig'de 21. hafta maçında Vitoria Guimaraes ile Benfica karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.
Ev sahibi Guimaraes'in golleri 35. dakikada penaltıdan Tiago Silva ve 61. dakikada Andre'den gelirken Benfica'nın golleri 40. dakikada Rafael Silva ile 90. dakikada Arthur Cabral'dan geldi.
MİLLİ FUTBOLCU FORMA GİYDİ
Benfica'da milli oyuncu Orkun Kökçü, karşılaşmada 45 dakika süre aldı.
Bu sonuçla birlikte şampiyonluk yarışında yara alan Benfica, 52 puana yükseldi. Vitoria Guimaraes ise puanını 40 yaptı.
Ligin bir sonraki maçında Benfica, evinde Vizela'yı ağırlayacak. Guimaraes ise Portimonense deplasmanına gidecek.
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