Orkun Kökçü asist yaptı, Benfica 3 puana 2 golle ulaştı!
Milli futbolcu Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Benfica, Portekiz Ligi'nin 18. haftasında kendi sahasında ağırladığı Boavista'yı 2-0 mağlup etti.
Portekiz Ligi'nin 18. hafta maçında Roger Schimdt'in ekibi Benfica ile Ricardo Paiva'nın yönetimindeki Boavista karşı karşıya geldi.
Estadio da Luz'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Benfica 2-0 kazanırken goller; 61. dakikada Angel Di Maria ve 90+4'te Marcos Leonardo'dan geldi.
ORKUN KÖKÇÜ ASİST YAPTI
Benfica'da forma giyen Orkun Kökçü, 85 dakika forma giydiği maçta Angel Di Maria'nın attığı golün asistini yaptı.
Bu sonuçla birlikte Benfica puanını 45'e yükseltirken, Boavista 20 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Benfica deplasmanda Estrela ile karşılaşırken, Boavista sahasında Portimonense'yi ağırlayacak.
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