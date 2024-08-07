Angel Di Maria'dan 1 yıllık sözleşme!
Portekiz Ligi ekibi Benfica, yıldız futbolcusu Angel Di Maria'nın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.
Benfica, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria ile yoluna devam ediyor.
Benfica, yapılan açıklama ile 36 yaşındaki Di Maria ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada, ''Göğsünde Kartal olan 1 yıl daha!'' ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU
Arjantinli oyuncunun ismi uzun bir süre Beşiktaş'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
BENFICA KARİYERİ
Di Maria, Benfica kariyerinde çıktığı 172 maçta 32 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.
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