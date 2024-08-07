Angel Di Maria'dan 1 yıllık sözleşme!

Portekiz Ligi ekibi Benfica, yıldız futbolcusu Angel Di Maria'nın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.08.2024 - 09:11
Angel Di Maria'dan 1 yıllık sözleşme!
Abone Ol google-news

Benfica, Arjantinli oyuncu Angel Di Maria ile yoluna devam ediyor.

Benfica, yapılan açıklama ile 36 yaşındaki Di Maria ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, ''Göğsünde Kartal olan 1 yıl daha!'' ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

Arjantinli oyuncunun ismi uzun bir süre Beşiktaş'la da anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

BENFICA KARİYERİ

Di Maria, Benfica kariyerinde çıktığı 172 maçta 32 gol ve 43 asistlik performans sergiledi.


Benfica haberleri Angel Di Maria haberleri Sözleşme haberleri

İlgili Haberler

İmzayı atıyor: Angel Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!

İmzayı atıyor: Angel Di Maria'dan Beşiktaş'a kötü haber!
Hüseyin Yücel'den Angel Di Maria açıklaması: 'İlgilendik ama...'

Hüseyin Yücel'den Angel Di Maria açıklaması: 'İlgilendik ama...'
Rui Costa açıkladı:

Rui Costa açıkladı: "Di Maria kalıyor"
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler