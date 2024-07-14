Hüseyin Yücel'den Angel Di Maria açıklaması: 'İlgilendik ama...'

Yayınlanma: 14.07.2024 - 15:12

Güncelleme: 14.07.2024 - 15:16

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Ciro Immobile için düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada, "Feyyaz Hoca'mın da dediği gibi çok güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. Aldığımız geri bildirimler neticesinde son yılların en enerjik, mutlu kampını geçirdiğimizi söylüyorlar." dedi.

Transfer süreciyle ilgili konuşan Yücel, "Yeni transferimizin Beşiktaş'a, taraftarımıza, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ama burada bir parantez açmak istiyorum. Özel bir teşekkür de Ciro Immobile'ye iletmek istiyorum. Roma'ya gittikten sonra Lazio ile çok ciddi pazarlığa oturduk. 48 saat boyunca otel odasından çıkmadan transferi bitirmeye çalıştık. En son Ciro noktayı koydu. Fedakarlık yaparak Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi. O bir adım attı, biz de ona bir adım attık. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ 'ES' VERME ZAMANI"

Transfer için "Şimdi biraz 'es' verme zamanı" diyen Beşiktaş ikinci başkanı, "Oyuncularımızı kampa yetiştirmek çok önemliydi. Son yıllarda iskelet, kemik kadro olarak kampa yetişen bir Beşiktaş hatırlamıyorum. Bu çok önemliydi. Şimdi biraz "es" verme zamanı. 19 yabancı oldu. Bunu 12'ye düşürmek zorundayız. Genç oyuncularımızın takıma dahil olması çok önemli. Daha bir ay var, kimse şüphe etmesin. Çalışmaya devam edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın." açıklamasını yaptı.

"TRANSFERLER ÇOK İYİ"

Transferlerle ilgili ise Hüseyin Yücel, "Transferlerimiz çok iyi. Kamuoyunun tepkisi de çok iyi. Güzel hamleler yaptığımızı düşünüyorum. Ama rehavete kapılmak yok. Hayallerimiz çok büyük, durmadan koşacağız. Kenetlenip inşallah Beşiktaş'ı üstüne örtülen ölü toprağını kaldırmaya başladık. Kağıt üstündeki isimler top oynamıyor. İnşallah sakatlıksız bir sezon geçirirler. Takıma fayda sağlarlar. Önümüzdeki sene Beşiktaş'ı şampiyonluk yolunda en iyi şekilde temsil ederler. Kampın sonunda hocamızdan alacağımız rapor doğrultusunda hem gidecek hem kalacak hem de takviye gerekirse, o rapora göre takımımızı tamamlayıp yola devam edeceğiz." diye konuştu.

'Dİ MARİA GELMEK İSTEMEDİ'

Birçok oyuncuyla ilgili transfer açıklaması yapan Hüseyin Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim öncelikli amacımız, kampa kemik kadromuzu yetiştirmekti. Bunu da başardığımıza inanıyorum. Diğer taraftan hep şeffaf olduk. Bu konuyla ilgili çok fazla yazılıyor. Bu transferle ilgilendik ama gerçekleşme ihtimali maalesef sıfır. İkisiyle de ilgilendik, gerçekleşme ihtimali sıfır. Hermoso ile ilgili yazılıyor. Bunun da olma ihtimali sıfır. 2 milyon Euro'dan başlattığımızı süreci 4 milyon Euro'ya kadar çıkardık. Ama Arabistan'dan 8 milyon Euro teklif olduğunu söyledi. Teşekkür ettik. Di Maria gelmek istemediğini söyledi. Gelmek istemeyen oyuncuyu biz de istemiyoruz. Şu anda kampa odaklanacağız. Hazırlık maçlarımız olacak. Eksik bölgeler çıkacaktır. Gidecek oyuncular belirlenecektir. Bunun neticesinde eksik bölgelere takviye yapılacaktır. Dediğim gibi şu anda biraz sakin. Güzel işler yaptık. Son yıllarda hiç yaşanmayan iskelet kadroyu kampa yetiştirdik. Bu çok değerli. Akabinde Hocamızın verdiği rapor doğrultusunda takviyelere devam edeceğiz."