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Anı kupası için yelkenler fora

Anı kupası için yelkenler fora

30.06.2026 15:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Anı kupası için yelkenler fora

İstanbul'daki Caddebostan parkurunda düzenlenen Anı Kupası Yat Yarışı'nı, Vakkorama Sailing Team ilk sırada tamamladı.
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Vakkorama Sailing Team, İstanbul Yelken Kulübü’nün hafta sonu Caddebostan parkurunda organize ettiği Anı Kupası Yat Yarışı'nı ilk sırada tamamlayıp birincilik kupasının sahibi olurken, İstanbul Boğazı’nda gerçekleşen Borusan Otomotiv Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası Yat Yarışında da Kadın Gücü Ödülü’nde 3’üncü sırayı aldı, bu kategoride birincilik Fenerbahçe’nin oldu.

Cem Hakko, Aslan Kaan İş, Erhan Karaca, Yüce Öneyli, Feyza Kayran Gül, Güngör Sarı, Serkan Topçu, Cem Erbay ve Nalan Okuyucu’dan oluşan Vakkorama Sailing Team’in başarıları devam ediyor.

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Takım önce cumartesi günü gerçekleşen Anı Kupası’nda ilk finişi yaparak bir birincilik kupası daha kazandı. Pazar günü ise ekibin iki kadın yelkencisi Feyza Kayran Gül ile Nalan Okuyucu’nun başarıları, takıma Kabotaj Bayramı 100. Yıl Kupası Yat Yarışında ‘Kadın Gücü’nde üçüncülüğü getirdi. 

Takımın şefi ve sporcu iş insanı Cem Hakko, kurumsal olarak spora çok önem verdiklerini ve yelken açarken bir amaçlarının da temiz denizlere dikkat çekmek olduğunu dile getirdi.

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