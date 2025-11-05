Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başlıyor

Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceği Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları, Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek.

Yarış, 7 Kasım Cuma saat 11.00’de Setur Kalamış Marina’da Belediye Başkanı Mesut Kösedağı’nın açılış konuşmasıyla başlayacak. Açılışın ardından bando eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Hava koşullarına bağlı olarak ilk start saat 13.00’te verilecek.

200 SPORCUNUN KATILIMI BEKLENİYOR

Yarışlar, 8 Kasım Cumartesi günü ise saat 11.00’de başlayacak ve gün batımına kadar sürecek. 9 Kasım Pazar günü ise yarışların ardından saat 18.00’de İstanbul Yelken Kulübü'nde ödül töreni düzenlenecek. 3'üncü Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları’na bu yıl yaklaşık 200 sporcunun katılımı bekleniyor. Yarışlar, Optimist, Optimist Kızlar, Optimist Junior, Optimist Junior Kızlar, Optimist En Küçük Sporcu, 420, 470 ve RS Feva kategorilerinde düzenlenecek. Setur Kalamış Marina’da gerçekleştirilecek yarışlarda sporcular, birbirinden zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele edecek.

Katılımcılar ve yelkenseverler, bu heyecan dolu yarışları izlemek için Fenerbahçe Parkı'nda buluşacak.