Ankara'da gol sesi çıkmadı!

29.09.2025 17:52:00
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 8. haftasında kendi sahasında ağırladığı Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u konuk etti.

Aktepe Stadı'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

İBRAHİM AKDAĞ HASTANEYE KALDIRILDI

Ankara Keçiörengücü forması giyen İbrahim Akdağ, yaşadığı sakatlığın ardından hastaneye kaldırıldı

Öte yandan konuk Pendikspor, 90. dakikada Thuram ile penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte 15 puana ulaşan Pendikspor, 3. sıraya yerleşti. Pendikspor ise 10 puana ulaştı ve 12. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Keçiörengücü, Amedspor'a konuk olacak. Pendikspor ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

Stat: Aktepe

Hakemler: Emre Kargın, Baykal Tuna, Mehmet Ali Vardar

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Mehmet Erdoğan, Hakan Bilgiç (Dk. 83 Berkan Mahmut Keskin), Sitoe, Oğuzcan Çalışkan, Ali Dere, İbrahim Akdağ (Dk. 45+2 Erkam Develi), İshak Karaoğul, Fernandes (Dk. 75 Roshi), Rroca (Dk. 46 Halil Can Ayan), Ezeh (Dk. 87 Alper Potuk) , Diouf (Dk.84 Ali Akman)

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Bekir Karadeniz (Dk. 70 Hamza Akman), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan (Dk. 78 Erdem Gökçe), Mesut Özdemir, Wilks (Dk. 78 Ahmet Karademir), Berkay Sülüngöz (Dk. 90+6 Tarık Tekdal), Denic, Hüseyin Maldar (Dk. 61 Kitsiou) , Harris (Dk. 61 Thuram)

Sarı kartlar: Dk. 14 Oğuzcan Çalışkan, Dk. 35 Sitoe, Dk. 52 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 87 Yiğit Fidan, Dk. 90+2 Mesut Özdemir, Dk. 90+4 Kitsiou (Atko Grup Pendikspor)

