Sivasspor'a bir darbe de Pendikspor'dan!

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Pendikspor, 2-1 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 90. dakikada Kitsiou kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 90+5'te Bekir Turanç Böke kaydetti.

GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 8'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı. Bu sezon sadece 1 puana sahip olan Sivasspor ise 19. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Pendikspor, Amedspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.