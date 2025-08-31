Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sivasspor'a bir darbe de Pendikspor'dan!

Sivasspor'a bir darbe de Pendikspor'dan!

31.08.2025 22:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sivasspor'a bir darbe de Pendikspor'dan!

Pendikspor, TFF 1. Lig'in 4. haftasında kendi sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Sivasspor'u konuk etti. Karşılaşmaya Pendikspor, 2-1 kazandı.

Pendikspor'a galibiyeti getiren golleri 46. ve 90. dakikada Kitsiou kaydetti. Sivasspor'un tek golünü 90+5'te Bekir Turanç Böke kaydetti.

GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Bu sonuçla birlikte Pendikspor puanını 8'e çıkardı ve 3. sırada yer aldı. Bu sezon sadece 1 puana sahip olan Sivasspor ise 19. sırada konumlandı.

Ligde gelecek hafta Pendikspor, Amedspor'a konuk olacak. Sivasspor ise Sarıyer'i ağırlayacak.

İlgili Konular: #TFF 1. Lig #Sivasspor #Pendikspor

İlgili Haberler

Sivasspor'da Djordje Nikolic ile yollar ayrıldı!
Sivasspor'da Djordje Nikolic ile yollar ayrıldı! TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, 28 yaşındaki Sırp kaleci Djordje Nikolic ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Sivassporlu Rey Manaj'a sürpriz talip!
Sivassporlu Rey Manaj'a sürpriz talip! Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj'ın takımdan ayrılmaya yakın olduğu iddia edildi.
Sivasspor, Okan Erdoğan'ı transfer etti
Sivasspor, Okan Erdoğan'ı transfer etti Sivasspor, 26 yaşındaki stoper Okan Erdoğan ile resmi sözleşme imzalayarak savunma hattını güçlendirdi. Tecrübeli oyuncu son olarak İstanbulspor'da forma giyiyordu.