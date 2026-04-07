Ankara Demirspor - Bursaspor maçı Eskişehir'de oynanacak!

7.04.2026 18:47:00
DHA
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2. Lig'in 32. haftasındaki Ankara Demirspor - Bursaspor mücadelesinin Eskişehir'de oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor'un Ankara Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın Eskişehir'e alındığını duyurdu. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadele, Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun, Bursaspor – Ankara Demirspor karşılaşmasının daha büyük bir statta oynanması yönündeki talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu kararını verdi. TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadele, 12 Nisan Pazar günü saat 15.00'te, 32 bin 500 seyirci kapasiteli Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacak.

ENES ÇELİK: ''DOST ESKİŞEHİR CAMİASINA TEŞEKKÜR EDERİM''

Konuya ilişkin Bursaspor Başkanı Enes Çelik'in sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "12 Nisan Pazar günü oynayacağımız Ankara Demirspor müsabakası, yapılan başvurular neticesinde Eskişehir Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanacaktır. Ev sahipliğini kabul eden dost Eskişehirspor camiasına çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ev sahipliğine, müsabaka günü camiamızın tüm fertlerinin aynı hassasiyet ve hoşgörüyle yaklaşacağını umuyoruz" ifadeleri yer aldı

