Harry Maguire'den büyük fedakarlık! Yeni sözleşme imzaladı...

7.04.2026 17:51:00
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile yeni sözleşme imzalayan 33 yaşındaki İngiliz savunmacı Harry Maguire'ın maaşında indirime gittiği aktarıldı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Harry Maguire, yeni sözleşme için maaşında indirime gitmeyi kabul etti.

The Times'ta yer alan habere göre; deneyimli savunmacı, kulüpte kalmak adına yıllık ücretinde fedakarlık yaptı. Daha önce haftalık 190 bin sterlin kazanan Maguire'ın, yeni sözleşme kapsamında daha düşük bir maaşa imza attığı belirtildi.

YENİ SÖZLEŞME İMZALANDI

Manchester United, 33 yaşındaki futbolcuyla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını ve anlaşmada 1 yıl opsiyon bulunduğunu resmi olarak duyurmuştu.

18 MAÇTA 2 GOLE KATKI

Tecrübeli stoper, bu sezon Premier Lig'de 18 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

