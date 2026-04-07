7.04.2026 16:59:00
Lucescu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Kalp krizi geçiren Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun ameliyata alınması planlanıyordu ancak hastaneden yapılan açıklamada bu ihtimalin ortadan kalktığı duyuruldu.

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Suni komada olan Lucescu'ya, ameliyat olabilecek durumda olup olmadığını belirlemek için bugün bazı incelemeler yapıldığı ancak sonuçların olumlu olmadığı açıklandı.

Lucescu'nun tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan duyuruda, "Kapsamlı inceleme sonucu; inme ve akciğerlere yayılan dolaşım sorunlarının da olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Doktorların ameliyat planının, 80 yaşındaki teknik adamın vücudunun bu kadar karmaşık bir müdahaleye dayanacak kadar güçlü olmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Peki, Mircea Lucescu kimdir, kaç yaşında? Teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumu asıl?
Daha önce Süper Lig ekiplerinde de görev yapmış Rumen teknik direktör Marius Sumudica, Mircea Lucescu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'da görev yapmış Rumen futbolunun efsane ismi Mircea Lucescu hakkında Bükreş Üniversitesi Hastanesi'nden açıklama geldi.