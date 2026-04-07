Lucescu'nun sağlık durumu hakkında yeni açıklama!

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alınan Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Suni komada olan Lucescu'ya, ameliyat olabilecek durumda olup olmadığını belirlemek için bugün bazı incelemeler yapıldığı ancak sonuçların olumlu olmadığı açıklandı.

Lucescu'nun tedavi gördüğü Bükreş Üniversitesi Hastanesinden yapılan duyuruda, "Kapsamlı inceleme sonucu; inme ve akciğerlere yayılan dolaşım sorunlarının da olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Doktorların ameliyat planının, 80 yaşındaki teknik adamın vücudunun bu kadar karmaşık bir müdahaleye dayanacak kadar güçlü olmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.