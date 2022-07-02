Ankara Hipodromu’ndaki at yarışında zincirleme kaza

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:12

Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda bugün düzenlenen 4. koşuda Epsilon isimli safkanıyla devrilen Emrah Sincan ve ardından sırayla atlarıyla zincirleme takılarak düşen jokeyler Akın Sözen, Mert Gökalp Arslan ve Mert Ali Solmaz korkuttu.

TJK’den verilen bilgiye göre jokeylerden Akın Sözen ve Emrah Sincan hastaneye sevk edilirken Mert Gökalp Arslan ve Mert Ali Solmaz'da ise herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor.

TJK'den yapılan açıklama şu şekilde:

"2 Temmuz Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromundaki 4. koşuda, yaşanan talihsiz kaza neticesinde Akın Sözen, Emrah Sincan, Mert Gökalp Aslan ve Mert Ali Solmaz bindikleri safkanlardan düşmüşlerdir.

Mert Gökalp Aslan ve Mert Ali Solmaz da herhangi bir sağlık problemi bulunmamaktadır. Düşen jokeylerden Akın Sözen ve Emrah Sincan ise hastaneye sevk edilmiştir.

Jokeylerimize ve safkanın ilgililerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."