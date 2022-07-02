Güven Yalçın'a Trabzonspor kancası

02 Temmuz 2022 Cumartesi, 11:27

Hücum hattına çok yönlü bir isim arayan Trabzonspor, ilk olarak mayıs ayında, yani sezon biter bitmez, Güven Yalçın için nabız yoklaması yapmıştı.

Beşiktaş'la uzun süren yeni kontrat görüşmelerinden sonuç alamayan 23 yaşındaki oyuncunun, Trabzonspor'la ciddi şekilde temasta olduğu kaydedildi. Fanatik'in haberine göre, Yalçın'ın menajeriyle daha önce de görüşen bordo-mavililer, bu kez işi bitirmek istiyor.

Bonservis maliyeti bulunmadığı için hem yönetimin hem de teknik heyetin Güven Yalçın'da karar kıldıkları öğrenilirken, Milli futbolcunun temsilcisiyle pazarlıklar sürüyor. Kanatlarda ve ileri uçta görev yapan Güven, geçen sezon Beşiktaş'ta az şans bulmasına rağmen skor katkısıyla dikkat çekmişti.

TEKLİFLER BEĞENİLMEDİ

Ligde forma giydiği 963 dakikada 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen Güven Yalçın ile İtalya başta olmak üzere Avrupa'dan da ilgilenen takımlar bulunuyor. Ancak teklif edilen yıllık maaşların, forvet oyuncusunun beklentisinin çok altında kaldığı öğrenildi.