Ankara Keçiörengücü'nden 7 gollü galibiyet!

21.03.2026 18:30:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Ankara Keçiörengücü, TFF 1. Lig'in 32. haftasında kendi evinde ağırladığı Adana Demirspor'u 7-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Keçiören 7-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 15. ve23. dakikalarda Diouf, 34. dakikada Hüseyin Bulut, 52. dakikada İshak Karaoğul, 76. dakikada Diaby, 88. dakikada Ali Akman ve 90+7. dakikada penaltıdan Mehmet Çakmak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 47'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise -51 puanda kaldı.

Keçiörengücü gelecek hafta Vanspor'u kendi sahasında ağırlayacak, Adana Demirspor ise gelecek hafta kendi sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi, ülkesinin basınına Türkiye maçına dair açıklamalarda bulundu.
Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, 32 yaşındaki Alman oyuncu Emre Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti.