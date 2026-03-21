Ankara Keçiörengücü'nden 7 gollü galibiyet!

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Keçiörengücü ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi Keçiören 7-0 kazandı.

Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri; 15. ve23. dakikalarda Diouf, 34. dakikada Hüseyin Bulut, 52. dakikada İshak Karaoğul, 76. dakikada Diaby, 88. dakikada Ali Akman ve 90+7. dakikada penaltıdan Mehmet Çakmak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Keçiörengücü puanını 47'ye yükseltirken, Adana Demirspor ise -51 puanda kaldı.

Keçiörengücü gelecek hafta Vanspor'u kendi sahasında ağırlayacak, Adana Demirspor ise gelecek hafta kendi sahasında Manisa FK ile karşılaşacak.