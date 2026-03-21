Liverpool deplasmanda kayıp: Galibiyete hasret kaldı!

Liverpool deplasmanda kayıp: Galibiyete hasret kaldı!

21.03.2026 18:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Liverpool deplasmanda kayıp: Galibiyete hasret kaldı!

Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Brighton, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında kendi sahasında ağırladığı Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Liverpool, Brighton deplasmanına konuk oldu. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eleyen Liverpool, The American Express Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1'lik skorla kaybetti.

Ev sahibi Brighton, 14. dakikada Danny Welbeck ile 1-0 öne geçti. Liverpool, 30. dakikada Milos Kerkez ile 1-1'i buldu ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Brighton, ilk golü atan Welbeck ile 56. dakikada bir gol daha buldu ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 90 dakika sahada kaldı.

LIVERPOOL GALİBİYETE HASRET

Premier Lig'de üst üste ikinci galibiyetini elde eden Brighton, 43 puana yükseldi. Ligdeki galibiyet hasreti 3 maça yükselen Liverpool, 49 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Brighton, Burnley deplasmanına gidecek. Liverpool, sahasında Fulham'ı ağırlayacak.

Gheorghe Hagi'den Romanya'ya Türkiye uyarısı: 'Herkesten daha tecrübeli bir oyuncuları var'
Gheorghe Hagi'den Romanya'ya Türkiye uyarısı: 'Herkesten daha tecrübeli bir oyuncuları var' Galatasaray'ın efsane Rumen futbolcusu Gheorghe Hagi, ülkesinin basınına Türkiye maçına dair açıklamalarda bulundu.
Pep Guardiola'dan tepki: 'Kimse parmağını bile kıpırdatmıyor'
Pep Guardiola'dan tepki: 'Kimse parmağını bile kıpırdatmıyor' İngiltere Lig Kupası finalinde Arsenal ile karşılaşacak Manchester City'de İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Borussia Dortmund'dan Emre Can kararı! Resmen açıklandı...
Borussia Dortmund'dan Emre Can kararı! Resmen açıklandı... Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, 32 yaşındaki Alman oyuncu Emre Can'ın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.