Ankara Keçiörengücü yeni teknik direktörünü açıkladı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü yeni teknik direktörünü açıkladı.

AA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 16:52
Ankara Keçiörengücü yeni teknik direktörünü açıkladı!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine yeniden Ahmet Cingöz getirildi.

Ahmet Cingöz ve Sedat Tahiroğlu

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Daha önce kulübümüzde görev yapmış olan Ahmet Cingöz yeniden teknik direktörlük görevine getirilmiştir. Ankara Keçiörengücü ailesine hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Ankara Keçiörengücü'nden sabah yapılan açıklamada, teknik direktör Serhat Gülpınar ile yolların ayrıldığı bildirilmişti.

 


Ankara Keçiörengücü Ahmet Cingöz TFF 1. Lig

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