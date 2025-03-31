Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, teknik direktörlüğe Sedat Ağçay'ı getirdi.
Trenydol 1. Lig'de Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, teknik direktör Sedat Ağçay ile anlaşmaya varmıştır. Teknik direktörümüze kulübümüze hoş geldin diyor, takımımızla birlikte başarılı sezonlar diliyoruz." denildi.
Ligde son üç maçını kaybeden başkent ekibi Erkan Sözeri ile yollarını ayırmıştı.
Etiketler: #Ankara Keçiörengücü #Sedat Ağçay #transfer
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