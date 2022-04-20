Ankara'da olaylı maç: 5 gol, kırmızı kartlar, kaçan penaltı...

20 Nisan 2022 Çarşamba, 20:03

Spor Toto 1. Lig'de Altınordu, deplasmanda lider MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada galip gelen taraf 3-2'lik skorla Altınordu oldu.

İzmir temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 9 ve 58. dakikada Şeref Özcan ile 40. dakikada Hüsamettin Yener attı. Ankaragücü'nün golleri ise 45. dakikada Geraldo ve 90. dakikada Gboly Ariyibi'den geldi.

Ankaragücü'nde Ghayas Zahid 55. dakikada, Altınordu'da ise Kubilay Aktaş 62. dakikada kırmızı kart gördü.

17 YAŞINDA PENALTI KURTARDI

Öte yandan başkent ekibi Eren Derdiyok ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. Tecrübeli futbolcunun, 72. dakikada kullandığı penaltıyı Altonordu'nun 17 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen kurtardı.

Bu sonuçla, son 7 maçtaki 6. galibiyetini alan Altınordu, puanını 41'e yükseltti. Lider Ankaragücü ise 63 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Altınordu, Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Ankaragücü ise Balıkesirspor deplasmanına gidecek.