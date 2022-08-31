Ankaragücü - Beşiktaş maçında deplasman yasağı kararı!
Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takım seyircisinin alınmayacağını duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.
Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.
Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
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