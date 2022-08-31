Ankaragücü - Beşiktaş maçında deplasman yasağı kararı!

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takım seyircisinin alınmayacağını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
31 Ağustos 2022 Çarşamba, 13:09
Ankaragücü - Beşiktaş maçında deplasman yasağı kararı!
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Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak MKE Ankaragücü-Beşiktaş karşılaşmasına deplasman takımı seyircisi alınmayacak.

Ankara İl Spor Güvenlik Kurulu, 4 Eylül Pazar günü yapılacak karşılaşmada stada deplasman takımı seyircisinin alınmaması yönünde karar verdi.

Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.


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