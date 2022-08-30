Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst: 'Bu nasıl atmosfer'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak siyah-beyazlı taraftarlara övgüde bulundu.
Beşiktaş'ın golcü ismi Wout Weghorst, sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.
Sivasspor ile oynanan maçtan bir fotoğrafını paylaşan Weghorst, "Bu nasıl bir ev, bu nasıl bir atmosfer… Muhteşem! Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
Golcü futbolcunun bu paylaşımı kısa süre içerisinde büyük beğeni aldı.
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