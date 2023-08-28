Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, İstanbul Boğazı’nda balık tuttu

Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı’nda balık tutarken görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 28.08.2023 - 13:30
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Fenerbahçe’nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul’a çabuk alıştı.

EŞİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi Ajax’tan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Sırp futbolcu, hafta sonu İstanbul Boğazı’na giderek oltayla balık tuttu.

Tadic’in eşi Dragana Vukanac’in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.


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