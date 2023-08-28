Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, İstanbul Boğazı’nda balık tuttu
Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, İstanbul Boğazı’nda balık tutarken görüntülendi.
Fenerbahçe’nin yeni transferi Dusan Tadic, İstanbul’a çabuk alıştı.
EŞİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Sarı-lacivertlilerin Hollanda ekibi Ajax’tan kadrosuna dahil ettiği 34 yaşındaki Sırp futbolcu, hafta sonu İstanbul Boğazı’na giderek oltayla balık tuttu.
Tadic’in eşi Dragana Vukanac’in paylaştığı görüntüler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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