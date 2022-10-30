Ankaragücü, Hatayspor'u farklı mağlup etti! Ankaragücü 4-1 Hatayspor
Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Ankaragücü, Hatayspor'la karşı karşıya geldi. Ömer Erdoğan yönetimindeki Başkent ekibi Volkan Demirel'in çalıştığı Hatayspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmadan Başkent ekibi 4-1'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Beridze, 64. dakikada Taylan Antalyalı, 69. dakikada Ali Sowe ve 90+2. dakikada Lamine Diack kaydetti. Taylan Antalyalı Beridze'nin golünde asistini de yaparak maçın yıldızları arasında yer aldı. Hatayspor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan El Kaabi kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi 2 maç aradan sonra kazandı ve puanını 11'e yükseltti. Son 5 maçta 2. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 10 puanda kaldı.
Video Haberler
- Vücut direncini arttıran ürünlere ilgi yoğunluğu var
- Ispanak ihtiyacının dörtte birini Bursa karşılıyor
- İşte Atatürk'ün 1934'teki Meclis konuşması görüntüleri
- İmitasyon takıya yoğun ilgi
- Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne kuşlar için 29 ağaç dikildi
- Kışa hazırlanan ağaçlar renk cümbüşü oluşturdu
- Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde en iyi gözlem zamanı
- Topladığı kartonları sanat eserine dönüştürüyor
- Köpek ile keçinin dostluğu görenleri şaşırtıyor
- o anları su altı kamerasıyla kaydetti
En Çok Okunan Haberler
-
- TRT spikerine 'ümmet' cezası
- Cadılar Bayramı'nda izdiham
- Zafer Partisi'nde 'Cübbeli Ahmet' istifası
- Yargıdan 'Halil Konakcı' kararı
- Rusya 'Tahıl Koridoru' anlaşmasından çekildi
- Mengü'den Perinçek'e yanıt: 'Cumhur İttifakı'na şok!'
- Ali Koç'tan tepki: Olacak iş değil, hayretler içindeyim
- Fenerbahçe, İstanbulspor maçına hazır
- Erdoğan ön sipariş ve fiyat tarihi verdi
- TOGG CEO’sundan fiyat açıklaması