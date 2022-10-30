Ankaragücü, Hatayspor'u farklı mağlup etti! Ankaragücü 4-1 Hatayspor

30 Ekim 2022 Pazar, 16:46

Ömer Erdoğan yönetimindeki Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'u konuk etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan heyecan dolu karşılaşmadan Başkent ekibi 4-1'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri, 3. dakikada Beridze, 64. dakikada Taylan Antalyalı, 69. dakikada Ali Sowe ve 90+2. dakikada Lamine Diack kaydetti. Taylan Antalyalı Beridze'nin golünde asistini de yaparak maçın yıldızları arasında yer aldı. Hatayspor'un tek golünü ise 86. dakikada penaltıdan El Kaabi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Başkent ekibi 2 maç aradan sonra kazandı ve puanını 11'e yükseltti. Son 5 maçta 2. mağlubiyetini alan Hatayspor ise 10 puanda kaldı.