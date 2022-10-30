CANLI ANLATIM | Beşiktaş - Ümraniyespor (17.00)
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Ümraniyespor'u konuk ediyor. Maça dair tüm ayrıntılar anbean Cumhuriyet.com.tr'de...
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek.
Vodafone Park’ta kapalı gişe oynanacak mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Maçın başlama saati 17.00. Bu maç öncesi Beşiktaş 19 puanla 7. sırada, galibiyeti olmayan Ümraniyespor ise 3 puanla 19. sırada yer alıyor.
İLK 11'LER:
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Alli, Weghorst, Cenk Tosun
Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avounou, Geraldo, Del Valle, Umut.
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