Ankaragücü kendi evinde zorlanmadı!

Yayınlanma: 06.03.2025 - 18:16

Güncelleme: 06.03.2025 - 18:16

TFF 1.Lig'in 28. hafta maçında MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor'u konuk etti.

Eryaman Stadyumun'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.

Ankaragücü'nün golleri 4. dakikada Çınar Yıldızlı'nın kendi kalesine attığı gol, 37. dakikada Yiğit Ulaş'ın kendi kalesine attığı gol ve 52. dakikada Owusu Kwabena ile geldi.

Bu galibiyetin ardından Ankaragücü, puanını 37'ye yükseltti. Yeni Malatyaspor, -21 puanda kaldı.

TFF 1.Lig'in gelecek haftasında Ankaragücü, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Yeni Malatyaspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.