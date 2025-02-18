Ankaragücü'nden sert tepki: 'TFF ve MHK'ye son uyarı'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 11:13

Güncelleme: 18.02.2025 - 11:13

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, Sakaryaspor maçının ardından hakem yönetimi hakkında sert bir açıklamada bulundu.

Hakem yönetimi sebebiyle TFF ve MHK'ye ultimatom veren Ankaragücü'nün açıklamasında şu ifadeler yer aldı;

'TÜRK FUTBOLUNDAKİ ADALETSİZLİĞE ARTIK DUR DİYORUZ!'

Ankaragücü sadece bir futbol kulübü değildir. Bu camia, mücadelenin, direnişin ve adaletin simgesidir. Ancak son dönemde yaşananlar Türk futbolunun ne kadar çürümüş bir sistemin elinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Hakemlerin taraflı kararları, VAR'ın kör ve sağır oluşu, Ankaragücü'ne karşı sistematik bir operasyonun yürütüldüğünü kanıtlıyor.

Son olarak Sakaryaspor maçında yaşanan skandal bardağı taşıran son damla olmuştur. Rakibin attığı iki golde de topun saha dışına çıktığı açıkça ortadayken, VAR ne hikmetse yine "görmemiş", "incelememiştir". Peki, VAR sistemi ne zaman devreye giriyor? Kimin lehine çalışıyor, kimin aleyhine susuyor? Ankaragücü söz konusu olduğunda her türlü aleyhte karar, anında verilirken lehimize olan pozisyonlarda neden sistem sessizliğe gömülüyor?

Bu artık hata değil, bir operasyonun ta kendisidir!

Futbolcularımıza en ufak bir pozisyonda kart çıkaranlar rakiplerimize gelince gözlerini kapatıyor. Aynı pozisyonlarda bizim aleyhimize düdük çalınırken, rakiplerimiz için tereddütsüz avantaj sağlanıyor. Bu adaletsizlikleri sadece bu sezon değil, geçtiğimiz sezonlardan beri defalarca yaşadık. Artık yeter!

Türk futbolunun karanlık düzeni Ankaragücü'nün mücadelesinden neden bu kadar rahatsız? Kimlerin menfaatine dokunuyoruz? Hangi güçler, hangi odaklar Ankaragücü'nü sahada doğrayarak saf dışı bırakmak istiyor?

Hakemlerin ve VAR sisteminin bu kadar aleni bir şekilde tek taraflı çalışması artık sadece basit hatalarla açıklanamaz. Bu düpedüz bir hesaplaşmadır!

'TFF VE MHK'YE SON UYARIYI YAPIYORUZ!'

Türk futbolunun güvenilirliği için bu haksızlıklar derhal son bulmalıdır. Eğer bu adaletsizliği sürdürmeye devam ederseniz biz de her platformda sesimizi yükseltecek, mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz!

Bu kulüp, tarih boyunca adaletin ve mücadelenin timsali olmuştur. Bugün de bu onurlu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz! Ankaragücü, sahada ve saha dışında şerefiyle savaşmaya devam edecek!"