Adanaspor kendi evinde Ankaragücü'nü devirdi!

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 27. haftasında kendi sahasında ağırladığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Adanaspor kendi evinde Ankaragücü'nü devirdi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 18:15

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, Ankaragücü'nün konuk etti. 

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-0 kazandı. 

Adanaspor'a galibiyeti getiren golü, 5. dakikada Daniel Candeias ve 83. dakikada Amadou Ciss kaydetti. 

Bu sonuçla birlikte ligde  3 maç sonra kazanan Adanaspor, 24 puana ulaştı ve 19. sırada yer aldı. 34 puanda kalan Ankaragücü ise 16. sırada konumlandı. 

Ligde bir sonraki hafta Adanaspor, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Ankaragücü ise Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak.


Etiketler: #Adanaspor #ankaragücü #TFF 1. Lig

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