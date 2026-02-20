Ankaragücü'nden 'bahis operasyonu' açıklaması!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü, "bahis operasyonu" soruşturmasında adı geçen şahsın, mevcut MKE Ankaragücü yönetimi ile herhangi bir bağlantısı bulunmadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı yayın organlarında yer alan haberlerde kulübümüzün adı anılarak, bahis soruşturmalarında ismi geçen bazı eski yönetim kadrosu mensuplarına atıfta bulunulmuştur. Söz konusu haberlerde adı geçen şahsın, mevcut MKE Ankaragücü yönetimi ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır. Kulübümüzün ve mevcut yönetimimizin, adı geçen soruşturmalarla hiçbir ilgisi bulunmadığını; kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi adına bu açıklamanın yapılmasının zaruri hale geldiğini önemle belirtiriz."