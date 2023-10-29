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Ankaragücü, Samsunspor'u 2 golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 10 hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.10.2023 - 21:31
Ankaragücü, Samsunspor'u 2 golle geçti
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Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75. dakikada Ali Sowe kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 12'ye yükseltirken, Samsunspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü ve 2 puanda kalarak ligin sonuna demir attı. 

Önümüzdeki maç haftasında Ankaragücü, Başakşehir deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.


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