Ankaragücü, Samsunspor'u 2 golle geçti
Trendyol Süper Lig'in 10 hafta karşılaşmasında Ankaragücü, Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 10. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Ankaragücü 2-0 kazandı.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Efkan Bekiroğlu ve 75. dakikada Ali Sowe kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü puanını 12'ye yükseltirken, Samsunspor ligdeki galibiyet hasretini sürdürdü ve 2 puanda kalarak ligin sonuna demir attı.
Önümüzdeki maç haftasında Ankaragücü, Başakşehir deplasmanına gidecek. Samsunspor, sahasında Hatayspor'u ağırlayacak.
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