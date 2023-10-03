Son Dakika: Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi

Son dakika haberi... Tolunay Kafkas ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi.

AA
Yayınlanma: 03.10.2023 - 12:24
Son Dakika: Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi
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Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.

BAŞAKŞEHİR İLE YOLLARI AYIRMIŞTI

Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü'nde 2 yıl görev aldı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.

Emre Belözoğlu için salı günü (bugün) basın toplantısı düzenlenecek.


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emre belözoğlu ankaragücü süper lig

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