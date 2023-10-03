Son Dakika: Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu dönemi
Son dakika haberi... Tolunay Kafkas ile yolları ayıran Süper Lig ekibi Ankaragücü, teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nu getirdi.
Trendyol Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, 43 yaşındaki Belözoğlu, Tolunay Kafkas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirildi.
BAŞAKŞEHİR İLE YOLLARI AYIRMIŞTI
Teknik adamlık kariyerine Fenerbahçe'yle başlayan Eme Belözoğlu, Başakşehir Futbol Kulübü'nde 2 yıl görev aldı. Bu sezonun 4. haftasında Başakşehir'den ayrılan Emre Belözoğlu, kariyerine MKE Ankaragücü'nde devam edecek.
Emre Belözoğlu için salı günü (bugün) basın toplantısı düzenlenecek.
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