Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig'e veda etti...

Yayınlanma: 26.05.2024 - 21:00

Güncelleme: 26.05.2024 - 21:00

Süper Lig'de son hafta maçında kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Maçta iki kez öne geçen Ankaragücü skoru koruyamadı ve 3-2 kaybetti. Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başkent ekibi küme düştü.

Ankaragücü'nün 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in atıtğı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı.

Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.

Ankaragücü 40 puanda kaldı ve Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardındna küme düşen dördüncü takım oldu.

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu 67 puanla üçüncü sırada bitirdi.