Ankaragücü son dakikalarda yıkıldı! Ankara ekibi Süper Lig'e veda etti...
Süper Lig'de kümede kalma mücadele veren Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanında iki kez öne geçti ama skoru koruyamadı. 4-2'lik mağlubiyetin ardından Ankaragücü küme düşen dördüncü takım oldu.
Süper Lig'de son hafta maçında kümede kalma savaşı veren Ankaragücü, Trabzonspor deplasmanına konuk oldu. Maçta iki kez öne geçen Ankaragücü skoru koruyamadı ve 3-2 kaybetti. Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Başkent ekibi küme düştü.
Ankaragücü'nün 25. dakikada penaltıdan Anastasios Chatzigiovannis'in atıtğı gole öne geçti. Trabzonspor maçın 63. dakikasında Edin Visca ile durumu 1-1 yaptı.
Kazanmaya ihtiyacı olan Ankaragücü 78. dakikada Ali Sowe ile 2-1 öne geçti. Trabzonspor 87. ve 90. dakikada Enis Destan'ın attığı gollerle 3-2 öne geçmeyi başardı. Enis Destan 90+7. dakikada penaltıdan attığı golle maçın skorunu belirledi. Bordo-mavililer 4-2'lik skorla galibiyete ulaştı.
Ankaragücü 40 puanda kaldı ve Süper Lig'de İstanbulspor, Pendikspor ve Karagümrük'ün ardındna küme düşen dördüncü takım oldu.
Trabzonspor, Süper Lig'de sezonu 67 puanla üçüncü sırada bitirdi.
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