Ankaragücü maçında sakatlanmışlardı: Beşiktaş'tan Rachid Ghezzal ve Milot Rashica açıklaması!

Yayınlanma: 09.05.2024 - 15:35

Güncelleme: 09.05.2024 - 15:35

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü ile oynanan maçta sakatlık geçiren futbolcuları Rachid Ghezzal ile Milot Rashica'nın durumuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, müsabakada hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Rachid Ghezzal'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığı bildirildi.

TEDAVİLERİNE BAŞLANDI

Milot Rashica'nın ise sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği belirtildi.

İki futbolcunun da tedavisine başlandığı duyuruldu.