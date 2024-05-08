Spor yazarları Beşiktaş - Ankaragücü maçını yorumladı: 'Kalite hatayı affetmedi'

Yayınlanma: 08.05.2024 - 09:28

Güncelleme: 08.05.2024 - 09:28

Beşiktaş, Ankaragücü'nü mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükselen ilk ekip oldu. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Adnan Dinçer: "İkinci yarıya Gedson ile başlayan Beşiktaş yine beklediğimiz gibi değildi. Aslında geçmiş yıllarda yaşanan rekabeti aratan bir karşılaşma oynandı Dolmabahçe’de... İkinci yarı Salih, Necip ve Mert müşterek hata yaparak 55. dakikada oyunun biletini kesiyorlardı! Genç Semih dışında ilk yarıda bir kez de Rashica’yı tehlikeli bulduk Ankaragücü karşısında! Geçen sezon orta alanda kurtarıcı ve duran topları iyi kullanan Ghezzal vasatı aşamadı. Sakatlanıp çıktı zaten... Son yarım saatte Chamberlain ve golcü Cenk oyuna giriyordu. Beşiktaş vefakâr seyircisine tam acı çektiriyordu ki 70. dakikada Ankaragücü kalecisinin hatasını Muçi affetmeyip ağları sarstı. Bu, tur için altın goldü! Ve Beşiktaş, kâbus gördüğü sezonda tutunacak tek dalı olan Türkiye Kupası’nda finali gördü." (Cumhuriyet)





''KALİTE HATAYI AFFETMEDİ''

Ali Gültiken: ''Büyük takımların nefes aldığı yerler, finallerdir… Oralarda olmak Beşiktaş gibi bir takım için vazgeçilmez hedeftir. Bunun bilincinde olarak Ankaragücü maçına hazırlanmış bir takım gördük sahada. Finali hedefleyen, hedeflemenin yanında bunu çok isteyen performanslar gördük. Futbolcuların sahaya çıktıklarında gördükleri muhteşem atmosfer de buna müthiş katkı sağladı. Beşiktaş taraftarı hem oyuncularına ve takıma güvendiğini hem de bu turu çok istediğini, tribündeki duruşuyla net bir şekilde ortaya koydu. Oyuncuların maçın ilk dakikasından itibaren bu güveni arkalarına alıp mücadeleyi istedikleri noktaya taşımaları, taraftarı mutlu etti. Muçi gibi kaliteli bir oyuncu bu hatayı affetmedi. Maçın içinde çok fazla görünmese de her zaman skoru değiştiren bir kaliteye sahip. Doğru yerde topla buluşturulduğunda gol yapabilecek bir ayak. Bu özelliği ile dün Beşiktaş'ın çok istediği final kapısını açtı.'' (Sabah)

Attila Gökçe: ''Sadece futbol değil, hemen tüm spor dalları “hatalar oyunu“ olarak en az beceriler kadar önemli bir özellik taşıyor. Dünkü kupa yarı finalinde de bu gerçek gözümüze battı. Kalecisi Ertaç’la paslaşarak oyun kurmaya hazırlanan Tolga Ciğerci, onca emeğine, tecrübesine rağmen ayağı kayıp sendeleyince topu kurnaz Muçi’ye kaptırdı. Ankaragücü kalecisi için bir talihsizlik ve teslimiyet anı. Muçi kaçırır mı o kale ağzındaki bal gibi fırsatı? Kaçırmaz! Böylece sabırlı ve sıkıntılı Beşiktaş taraftarlarını bekledikleri sevinç çığlığı ile buluşturuverir.'' (Milliyet)

''FİNALİ MERT KURTARDI''



Sinan Vardar: ''Zannederim maçın 15. dakikasından itibaren yeni bir desibel rekoru kırıldı Dolmabahçe'de. Valla Beşiktaş bu hakemlerle ne yapacak bilmiyorum. Zorbay Küçük'ün hakemliği de küçük mü küçük. Beşiktaş'ın ortaya koyduğu futbol bir nebze de olsa göz doldurdu. Sonradan oyuna dahil olan oyuncularda üzerlerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiler. Vasat diyebileceğimiz kimse yoktu ve Kupa finali için güven verdi. Bundan sonra bir adım kaldı kupayı kaldırmaya ve Beşiktaş'ın bunu başaracağına inancım tam.'' (Fotomaç)

Oktay Derelioğlu: ''Maçın atmosferi gayet güzeldi. Hafta içi olmasına rağmen 40 bine yakın taraftar maça geldi. Kayıp bir sezonda mükemmeldi. İlk yarıda orta sahada düşük kaldı Beşiktaş. İkinci yarının başında Mert Günok çok önemli iki kurtarış yaparak takımı ayakta tutmayı başardı. Bu pozisyonların dönüşünde savunmada yapılan hata sonrası Muçi gelen ikramı geri çevirmedi. İkinci yarının başında Mert çok önemli iki kurtarış yaptı ve finali getirdi. Kupa kazanılırsa taraftar için bir teselli olabilir." (Takvim)