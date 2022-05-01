Beşiktaş, 3 puanı 3 golle aldı! Yukatel Kayserispor 1-3 Beşiktaş

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 15:54
<p>Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. </p>

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor'a konuk oldu. 

<p>Karşılaşma 3-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'ta golleri Serdar Saatçı ve iki penaltı ile Kevin N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise penaltıdan Thiam attı.</p>

Karşılaşma 3-1 Beşiktaş'ın galibiyetiyle sona erdi. Beşiktaş'ta golleri Serdar Saatçı ve iki penaltı ile Kevin N'Koudou kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise penaltıdan Thiam attı.

<p>Beşiktaş'ta Montero ve Rosier gördükleri sarı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.</p>

Beşiktaş'ta Montero ve Rosier gördükleri sarı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

<p>Siyah-beyazlılar bu maç ile puanını 54 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılı takım ise 43 puanda kaldı.</p>

Siyah-beyazlılar bu maç ile puanını 54 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılı takım ise 43 puanda kaldı.

<p>Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek. </p>

Beşiktaş önümüzdeki hafta sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek. 

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