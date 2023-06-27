Ankaragücü'nden çifte imza!

Süper Lig ekibi Ankaragücü, Sırp futbolcu Uros Radakovic ve Yunan oyuncu Stelios Kitsiou ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı.

AA
Yayınlanma: 27.06.2023 - 00:00
Ankaragücü'nden çifte imza!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda forma giyen Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou, 2023-2024 sezonunda da formamızı giymeye devam edecekler. Takımımıza katıldıkları günden bu yana sahadaki mücadeleleri ve enerjileriyle ön plana çıkan futbolcularımıza, MKE Ankaragücü forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."


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