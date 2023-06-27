Ankaragücü'nden çifte imza!
Süper Lig ekibi Ankaragücü, Sırp futbolcu Uros Radakovic ve Yunan oyuncu Stelios Kitsiou ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Profesyonel Futbol A Takımımızda forma giyen Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou, 2023-2024 sezonunda da formamızı giymeye devam edecekler. Takımımıza katıldıkları günden bu yana sahadaki mücadeleleri ve enerjileriyle ön plana çıkan futbolcularımıza, MKE Ankaragücü forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."
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