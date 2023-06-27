Ankaragücü'nden çifte imza!

Yayınlanma: 27.06.2023 - 00:00

Güncelleme: 27.06.2023 - 00:00

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou ile yeniden anlaşma sağlandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Profesyonel Futbol A Takımımızda forma giyen Uros Radakovic ve Stelios Kitsiou, 2023-2024 sezonunda da formamızı giymeye devam edecekler. Takımımıza katıldıkları günden bu yana sahadaki mücadeleleri ve enerjileriyle ön plana çıkan futbolcularımıza, MKE Ankaragücü forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz."