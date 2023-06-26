BAL'dan Süper Lig'e transfer oldu!
Süper Lig ekibi Hatayspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı kadrosuna kattı.
Eskişehirspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekibin altyapısından yetişen ve 3 yıldır A takımı forması giyen Onur Arı, Atakaş Hatayspor'a transfer oldu.
PLAKET VERİLDİ
Forvet oyuncusu Onur Arı'ya kulübün efsane futbolcularının bulunduğu plaketi vererek başarılar dileyen Eskişehirspor Kulübü Başkanı Erkan Koca, "Kendisine kulübümüze kattığı her şey için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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