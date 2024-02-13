Ankaragücü'nden Galatasaray maçı açıklaması: 'Çok fazla polemik yapılıyor ancak..'

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün sportif direktörü Yılmaz Bal, Eryaman Stadı'nın zemini ve oynanacak Galatasaray karşılaşması hakkında açıklamalarda bulundu. Bal, "Saha zeminiyle ilgili çok fazla polemik yapılıyor ancak zemin çalışmaları büyük bir hızla sürüyor" dedi.

AA
Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:05
Ankaragücü'nden Galatasaray maçı açıklaması: 'Çok fazla polemik yapılıyor ancak..'
Abone Ol google-news

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, 5 maçlık cezalarının biteceği Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasını Eryaman Stadı'nda ve taraftarlarının önünde oynamaktan başka bir seçenek düşünmediklerini söyledi.

Yılmaz Bal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eryaman Stadı'nda çalışmaların yoğun biçimde sürdüğünü belirterek, zeminin 18 Ocak Pazar günü oynayacakları Galatasaray maçına kadar hazır duruma geleceğini dile getirdi.

Göz Atın
Kura çekimi yapıldı: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

Kura çekimi yapıldı: Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!
Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap: 'Maval okumak yerine...'

Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e cevap: 'Maval okumak yerine...'

Ankaragücü'nün zorlu bir süreçten geçtiğini ve taraftarlarının coşkulu desteğine ihtiyaçları bulunduğunun altını çizen Bal, "Uzun bir cezamız vardı ve cezamızın bittiği maçın bizim için anlamı büyük. Taraftarımız bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Bu maçı Ankara'da kendi sahamızda büyük Ankaragücü taraftarının önünde oynamak istiyoruz. Galatasaray maçı ligdeki durumumuz açısından büyük önem taşıyor. Puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Saha zeminiyle ilgili çok fazla polemik yapılıyor ancak zemin çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Ankara'da havanın iyi oluşu da zemin için olumlu bir gelişme. Galatasaray maçını Eryaman'da taraftarımızın önünde oynamaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Yapılan polemikleri de yersiz buluyoruz. Galatasaray karşılaşması için 5 gün var ve şu an Eryaman Stadı'nın zemini, TFF'nin oynanması için onay verdiği Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasından çok daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

'TEK İSTEDİĞİMİZ ADİL YÖNETİM'

MKE Ankaragücü'nün özellikle son dönemde büyük haksızlıklara uğradığını vurgulayan Yılmaz Bal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçlarımızı dikkatli izleyenler ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. En yakın örneği Konyaspor karşılaşması. Aleyhimize verilen penaltı kararı uzun bir incelemenin ardından geldi. Bu kararın nasıl çıkabildiğini anlamış değiliz. Puan alabileceğimiz bir karşılaşmadan haksız bir kararla puansız ayrıldık. Konya maçı böyle kararların sadece en yakın örneği, her maçımızda benzer şeyler yaşanmaya başladı. Biz sadece adil yönetim istiyoruz. Konya yedek kulübesi her karara itiraz edip saha içine giriyor, bir kez bile saha içine girmeyen bizim yedek kulübemize kartlar yağıyor. Cezalar, kartlar bize çok kolay uygulanmaya başladı. Ama biz bunların da üstesinden gelebilecek bir camiayız. Taraftarımızla bir bütün olup bu zor günlerin de bu kararların da üstesinden geleceğiz."


MKE Ankaragücü haberleri galatasaray haberleri Eryaman Stadı haberleri zemin haberleri

İlgili Haberler

Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için açıklama!

Ankaragücü'nden Galatasaray maçı için açıklama!
Galatasaray maçı öncesinde Ankaragücü'nden zemin açıklaması: 'O sahada oynanacak'

Galatasaray maçı öncesinde Ankaragücü'nden zemin açıklaması: 'O sahada oynanacak'
Tartışma konusu olmuştu: Ankaragücü'nden zemin açıklaması!

Tartışma konusu olmuştu: Ankaragücü'nden zemin açıklaması!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İstanbul Üniversitesi'nden gelen görüntülere öğrencilerden tepki yağdı

İstanbul Üniversitesi'nden gelen görüntülere öğrencilerden tepki yağdı
Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…

Arka Sokaklar Zeliş’ten yeni pozlar! Yüsra Geyik dergi çekiminde…
Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?

Tüm zamanların en zengin insanı tüm servetini iki dakika içinde nasıl kaybetti?
Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?

Erzincan İliç’teki altın madeni kimin?
Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'

Aracınızın ön camındaki siyah noktalar ne işe yarar? 'Bir mühendislik mucizesi...'
Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle

Aynı yastıkta 77 yıl… İlk günkü gibi sevgiyle
En güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi, elektrikliler şaşırttı!

En güvenilir otomobil markaları açıklandı: Zirve değişmedi, elektrikliler şaşırttı!
Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi

Nesli tehlikede… Hakkari’de su samuru avladığı balığı yerken görüntülendi