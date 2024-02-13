Ankaragücü'nden Galatasaray maçı açıklaması: 'Çok fazla polemik yapılıyor ancak..'

Yayınlanma: 13.02.2024 - 17:05

Güncelleme: 13.02.2024 - 17:05

MKE Ankaragücü Sportif Direktörü Yılmaz Bal, 5 maçlık cezalarının biteceği Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray karşılaşmasını Eryaman Stadı'nda ve taraftarlarının önünde oynamaktan başka bir seçenek düşünmediklerini söyledi.

Yılmaz Bal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eryaman Stadı'nda çalışmaların yoğun biçimde sürdüğünü belirterek, zeminin 18 Ocak Pazar günü oynayacakları Galatasaray maçına kadar hazır duruma geleceğini dile getirdi.

Ankaragücü'nün zorlu bir süreçten geçtiğini ve taraftarlarının coşkulu desteğine ihtiyaçları bulunduğunun altını çizen Bal, "Uzun bir cezamız vardı ve cezamızın bittiği maçın bizim için anlamı büyük. Taraftarımız bu karşılaşmayı sabırsızlıkla bekliyor. Bu maçı Ankara'da kendi sahamızda büyük Ankaragücü taraftarının önünde oynamak istiyoruz. Galatasaray maçı ligdeki durumumuz açısından büyük önem taşıyor. Puan ve puanlara çok ihtiyacımız var. Saha zeminiyle ilgili çok fazla polemik yapılıyor ancak zemin çalışmaları büyük bir hızla sürüyor. Ankara'da havanın iyi oluşu da zemin için olumlu bir gelişme. Galatasaray maçını Eryaman'da taraftarımızın önünde oynamaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Yapılan polemikleri de yersiz buluyoruz. Galatasaray karşılaşması için 5 gün var ve şu an Eryaman Stadı'nın zemini, TFF'nin oynanması için onay verdiği Gençlerbirliği-Trabzonspor karşılaşmasından çok daha iyi durumda" ifadelerini kullandı.

'TEK İSTEDİĞİMİZ ADİL YÖNETİM'

MKE Ankaragücü'nün özellikle son dönemde büyük haksızlıklara uğradığını vurgulayan Yılmaz Bal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Maçlarımızı dikkatli izleyenler ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. En yakın örneği Konyaspor karşılaşması. Aleyhimize verilen penaltı kararı uzun bir incelemenin ardından geldi. Bu kararın nasıl çıkabildiğini anlamış değiliz. Puan alabileceğimiz bir karşılaşmadan haksız bir kararla puansız ayrıldık. Konya maçı böyle kararların sadece en yakın örneği, her maçımızda benzer şeyler yaşanmaya başladı. Biz sadece adil yönetim istiyoruz. Konya yedek kulübesi her karara itiraz edip saha içine giriyor, bir kez bile saha içine girmeyen bizim yedek kulübemize kartlar yağıyor. Cezalar, kartlar bize çok kolay uygulanmaya başladı. Ama biz bunların da üstesinden gelebilecek bir camiayız. Taraftarımızla bir bütün olup bu zor günlerin de bu kararların da üstesinden geleceğiz."