Galatasaray maçı öncesinde Ankaragücü'nden zemin açıklaması: 'O sahada oynanacak'

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Eryaman Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu. Aytekin, "Biz o gün 20.000 seyircimizle Galatasaray'a karşı oynayacağız" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 18:57
Galatasaray maçı öncesinde Ankaragücü'nden zemin açıklaması: 'O sahada oynanacak'
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MKE Ankaragücü Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Eryaman Stadı'nın zemini hakkında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor maçının ardından konuşan Aytekin, "Kazanmak istiyorduk. İyi mücadele ettik. Son dakikalarda tartışmalı bir pozisyon var. Oyuncularımın hepsi rakibin eline değdiğini söylüyor. Net bir penaltı. Bakın futbol çok maliyetli. Çok emek gerektiriyor. Transfer döneminde çok çalıştık, çok ciddi maliyetler var. Her karar, her düdük çok önemli. Her takımın kaderini etkiliyor. Üzgünüz. Haftaya Galatasaray maçı var. O maça hazırlanacağız. Burada alamadığımız 3 puanı orada almak istiyoruz." dedi.

"O SAHADA OYNANACAK!"

Galatasaray maçının Eryaman Stadı'nda oynanmaması yönündeki tartışmalara değinen Aytekin, "Zemin çok tartışılıyor. Şunu net bir şekilde ifade etmem lazım. 4-5 gün içinde 3 maç oynandı. Sonra TFF statta denetim yaptı ve denetimden 1 gün sonra Gençlerbirliği-Trabzonspor maçını oynattı. Şu an 9 günlük ara var. Çok ciddi çalışma yapılıyor. O gün sahanın daha ileride olacağı kesin. 4-5 gün içinde 3 maç oynatan ve 1 gün sonra Trabzonspor maçına onay veren TFF! 9 gün ara veren ve her gün bakım yapılan bir stadyum var. Hava şartları da iyi. Bu nasıl bir tartışma konusu oluyor, çok şaşkınız. Bu konunun bir yerlere çekilmesini istemiyoruz. Biz o gün 20.000 seyircimizle Galatasaray'a karşı oynayacağız. Manipüle edilmesini istemiyorum. Tartışmaları anlamıyorum. Biz bu konuyu niye tartışıyor? Şu an en büyük sıkıntılarımızdan biri, futbolun paydaşlarının Türkiye'deki futbolun kurumlarına olan güvenidir. Güvenin zedelenmesini istemiyoruz. Gençlerbirliği ve Trabzonsporlu futbolcular o sahada oynadıysa, o sahanın çok daha ilerisinde, bakım yapılan sahada Ankaragücü ve Galatasaray oynayacaktır. Tartışılmasını doğru bulmuyoruz." sözlerin sarf etti.


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